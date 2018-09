SimmerTime gaat niet door vanwege slecht weer

"We hebben de verantwoordelijkheid voor de bezoekers, vrijwilligers en ons personeel en willen geen enkel risico nemen, daarom hebben we moeten besluiten uit te wijken naar andere data. De intentie blijft om, net zoals in 2000 tijdens de grote Simmer 2000-reünie, de voorstelling in Dokkum in de grote circustent te spelen, maar de tijd is op dit moment te kort om met de vele betrokken partijen een andere datum te vinden", zegt producent Marc de Bruin.

De nieuwe data voor SimmerTime zijn nog niet bekend. Het zal waarschijnlijk wel weer in een weekend plaatsvinden. Omrop Fryslân heeft kaarten weggegeven voor een van de optredens in Dokkum. Mensen die de kaarten hebben gewonnen, worden persoonlijk op de hoogte gesteld over de consequenties.