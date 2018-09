De politie heeft woensdagavond een 37-jarige man uit Aldeboarn aangehouden, omdat hij harddrugs bij zich had.

Er was een melding binnengekomen dat de man op de Bohrlaan op het industrieterrein Azeven in Drachten onder invloed op straat rondhing. In zijn auto trof de politie speed an. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.