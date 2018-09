Nynke Heeg over Moluks theaterstuk: "Nog zoveel vragen en niet-verwerkte emoties"

Hoe voelt het om je vaderland te verlaten en duizenden kilometers verderop een nieuw bestaan op te bouwen? Hoe doe je dat dan? Vasthouden aan je eigen taal en cultuur of je aanpassen aan het nieuwe vaderland? Theatervoorstelling Aan De Andere Kant, die woensdagavond in de Molukse kerk van Appingedam in première is gegaan, gaat over die worsteling. Het is het eerste deel van een drieluik over de Molukse gemeenschap. De andere twee delen worden in 2019 opgevoerd.

Acteurs Roger Goudsmit en Nynke Heeg spelen het Molukse echtpaar Theus en Gabriela Melanesy, dat in 1951 met de boot de overtocht maakt naar Nederland. Zo'n 12.500 Molukkers, voornamelijk KNIL-militairen met hun familie, maakten die reis ook werkelijk in die tijd. Met het idee om na zes maanden weer terug te keren naar (het voormalige) Nederlands-Indië, wanneer het daar veiliger zou zijn voor de Molukkers. Het huidige Indonesië was tussen 1819 en 1945/1949 onderdeel van het Nederlandse koninkrijk. Veel Molukkers zaten in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), vochten en waren loyaal aan de Nederlandse kroon.