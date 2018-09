Een 21-jarige Leeuwarder had woensdagavond duidelijk zin in eten. In een supermarkt aan de Emmakade in de stad werd hij betrapt op het stelen van eten.

De man had onder andere droge worst, een ovengerecht en frambozenvla meegenomen, zonder te betalen. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Daar wordt hij verhoord.