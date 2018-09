Meer WW-uitkeringen in Fryslân in augustus

Het aantal WW-uitkeringen in Fryslân is afgelopen zomer toegenomen. Dat meldt het UWV. Eind augustus telde onze provincie 10.849 WW-uitkeringen, 130 meer dan in juli. Vooral mensen uit de onderwijs- en de uitzendsector kwamen in de WW terecht, omdat ze tijdelijk geen werk meer hadden tijdens de zomervakantie. In de meeste andere sectoren daalde het aantal WW-uitkeringen.