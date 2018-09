Fries slavernijverleden wordt in kaart gebracht

Het onderzoek is niet bedoeld om namen te veranderen. Het doel is om te laten zien dat ook Friezen in de slavernij een rol hebben gespeeld. Zo was er een Harlinger: Groenewold, die een plantage had in Suriname. Hij kreeg daar een zoon van een slavin en nam die mee terug naar Harlingen. Toen Groenewold thuiskwam, stierf hij al snel. Zijn zoon groeide op in Fryslân en ging later terug naar Suriname om de plantage draaiende te houden. Dit zijn voorbeelden die de historici graag willen documenteren, zegt onderzoeker Barbara Henkes. "Dit is een mooi voorbeeld. Maar kijk ook naar schilderijen. In het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden hangt een groot schilderij met daarop twee donkere knechten. Ook in Dokkum hangt een soortgelijk schilderij. Dat past bij de tijd van de slavernij."