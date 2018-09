Gemeenteraad Leeuwarden roept 'Werkgroep Fries' in het leven

De Leeuwarder raad was vorige week kritisch over de taalnota van cultuurwethouder Sjoerd Feitsma. Partijen als PvdA, CDA en PAL/GroenLinks vonden de nota van Feitsma 'te vrijblijvend'. ook omdat er geen budget of informatie in stond om werk te maken van het taalbeleid. Feitsma zegt nu dat hij de taalnota vooral wil zien als 'een begin'. Leeuwarden is van plan om meer in het Fries te doen, maar moet dat nog ontwikkelen. Ook wil Feitsma opnieuw onderzoek laten doen naar het Fries in de Friese Hoofdstad en de 35 dorpen die bij gemeente Leeuwarden horen.

Aangenomen

De taalordening Fries van de gemeente Leeuwarden werd wel met algemene stemmen aangenomen. De taalordening regelt dat burgers Fries bij de gemeente kunnen spreken, zowel mondeling als schriftelijk. PAL/GroenLinks deed het voorstel om burgers tussen Nederlands en Fries als voertaal te laten kiezen wanneer ze de gemeente bellen, maar dat voorstel werd afgewezen. Feitsma kon niet vertellen wat zoiets zou kosten en heeft meer tijd nodig om het een en ander uit te zoeken.