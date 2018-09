Winnende tijd Hinke Schokker in Winschoten toch officieel erkend door Atletiekunie

De winnende tijd van Hinke Schokker in Winschoten wordt toch officieel erkend door de Atletiekunie, dat meldt RTV Noord. De 34-jarige Friezin won de honderd kilometer-loop in een tijd van 8 uren en 34 minuten, maar omdat ze geen wedstrijdlicentie had, kreeg ze de Nederlandse titel niet. De tijd werd door de Atletiekunie namelijk daarom niet erkend. Nu gebeurt dat dan toch.