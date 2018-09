Brouwer Hertog Jan waarschuwt plaatselijke brouwers: "Markt voor speciaalbieren is vol"

Het beste bier van Brazilië

De Hertog Jan-brouwmeester vertelde op een vraag uit het publiek waarom Hertog Jan niet in het buitenland is doorgebroken. We hebben één keer bier naar Brazilië gezonden. De hele loods was binnen één week uitverkocht en we werden tot het beste bier van Brazilië uitgeroepen." De vraag naar Hertog Jan-bier was daarna zo groot, dat de brouwerij niet aan de vraag kon voldoen en maar helemaal met het exporttraject is gestopt, aldus Van den Broek.