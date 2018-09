Primeur: eten uit de printer in restaurant in Wolvega

Foodprinten

Smink maakte een aantal jaren geleden kennis met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de printer. Het bedrijf byFlow uit Eindhoven. Ze vroegen of hij in de ontwikkeling mee wilde denken. Met name om uit te vogelen hoe je zo'n apparaat goed kunt gebruiken en welke ingrediënten geschikt zijn om te printen.

"Niet alles is te printen. Wat we nu vooral printen zijn groenten. Je maakt daar een soort moesjes van. Het is ook verfijnd werken, want het mag bijvoorbeeld geen lucht of klonten bevatten; dan werkt de printer niet goed." Smink heeft nu een paar printers in de keuken staan. Die printen in ongeveer 9 minuten een vorm op een siliconenmatje. "Dat doen we dan in de vriezer, heel erg koud, zodat we het later makkelijk op het bord kunnen schuiven. Dat gerecht warmen we via dat bord en de lamp dan weer op."