Terugblikken op de eerste weken van Tienerschool Sneek

De Tienerschool is bedoeld voor kinderen van tien tot veertien jaar. De laatste twee jaren van de basisschool en de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs vormen op die school een nieuwe leerroute. Zo krijgen de kinderen bijvoorbeeld niet les van verschillende docenten, maar van een coach de hun in alle ontwikkelingen volgt. Kinderen van verschillende leeftijden en niveaus zitten bij elkaar. Niveaus als vmbo of havo bestaan niet. De kinderen ontwikkelen zich op hun eigen niveau en dat niveau kan verschillen, dat hangt van het vakgebied af.

Het RSG Magister Alvinus, Stichting Odyssee en de Stichting Nieuw Onderwijs zijn aan de droom begonnen om in Sneek een tienerschool te starten. De school werkt volgens een ontwikkelingscirkel waarin vijf werelden centraal staan: de creatieve, de wetenschappelijke, de communicatieve, de persoonlijke en de maatschappelijke wereld. Het uitgangspunt is dat de kinderen mogen zijn wie ze zijn. In de levensfase waar ze in zitten, gebeurt er veel en de Tienerschool past zich aan die fase aan. De leerlingen mogen op school experimenteren en worden actief begeleid als ze keuzes moeten maken.

Na het tweede jaar moeten de leerlingen naar het reguliere voortgezet onderwijs. De Tienerschool in Sneek heeft nog geen mogelijkheid om de leerlingen aan een diploma te helpen. De vraag is of de kinderen na de tweede klas goed voorbereid zijn op de middelbare school. Directeur Tinie Sterenborg ziet het ook als een grote stap, maar het is allemaal in ontwikkeling. Met het RSG Magister Alvinus wordt aan die overgang gewerkt, maar ook aan de leerlingen zelf wordt gevraagd wat ze na het tweede jaar willen doen, zodat er doelen gesteld kunnen worden om dat te bereiken.