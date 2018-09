Lioessens is blij: zelfs twee nieuwe huizen

De plannen voor de huizen zijn in overleg met het dorp bedacht. De werkgroep 'It Nije Doarp Moarre-Ljussens' vroeg nadrukkelijk om woningen die voor ouderen geschikt zouden zijn. De twee nieuwe huizen zijn ook nog op een ander punt bijzonder: het worden de eerste woningen zonder gasaansluiting van woningcorporatie Thús Wonen in gemeente Dongeradeel. Mensen die nu al in Morra of Lioessens wonen, krijgen voorrang bij het toewijzen van de woningen. Aan het eind van 2018 moeten de huizen af zijn.