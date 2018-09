Maagverkleiningen flink in opmars: patiënten van een vierde van lichaamsgewicht af

Maagverkleiningen worden steeds populairder. In het MCL in Leeuwarden werden tot nu toe al 13 procent meer operaties uitgevoerd dan in 2017. Landelijk werden er in tien jaar tijd maar liefst drie keer zoveel maagverkleiningen uitgevoerd. Zo kregen er in 2007 ruim 3500 mensen een maagverkleining, dit jaar zijn dat er al bijna 12.000.