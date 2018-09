Lions Heerenveen haalt geld op voor Jeugdsportfonds: "Ieder kind moet kunnen sporten"

De sportmiddag begon met een rondleiding door het Abe Lenstra Stadion. Daarna konden de kinderen aan de slag op de atletiekbaan van AV '55. Tijdens de sportmiddag konden de kinderen verscheidene sporten uitproberen.

Voorzitter Remco van der Weide legt uit hoe het initiatief is ontstaan. "We vinden het belangrijk dat alle kinderen met sport in aanraking komen. Er zijn gezinnen die het financieel lastig hebben en voor wie het kunnen betalen van contributie geen vanzelfsprekendheid is. We hebben het afgelopen jaar geld ingezameld, zodat ook deze doelgroep de mogelijkheid heeft om te sporten."