Teltsjebeam is de naam van de nieuwe weg in De Westereen

Burgemeester Klaas Agricola van de gemeente Dantumadeel opende de nieuwe straat samen met de kinderen van basisschool De Boustien. In De Westereen is een nieuwe brede school gekomen. Daarom was het oude gebouw van De Boustien overtallig. Op de plek zijn 15 nieuwe huurwoningen gebouwd.

De schoolkinderen mochten bij de opening hun wensen voor de toekomst opschrijven en in één van de nieuw aangeplante bomen hangen. Een bijzondere wens kwam van Tessa: "Home is where Wifi is". Want zo zegt ze: "Ik hou heel erg van Wifi op mijn telefoon."