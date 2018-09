Werk aan de weg in Twijzelerheide

In de Dorpsstraat bestaat het werk uit het opknappen en verkeersveiliger maken van de weg. Zo krijgen de kruispunten een opvallende inrichting en verdwijnen de parkeerstroken aan de kant van de weg. In de Gealewei wordt ook het riool vervangen. De verkeersdrempel op het kruispunt van de Dorpsstraat en de Gealewei blijft bestaan.

Bij het bedenken van de plannen is volgens de gemeente Achtkarspelen uitgebreid gesproken met de bewoners van de buurt en met plaatselijk belang. Als eerst wordt nu de Gealewei aangepakt. Wanneer dit werk klaar is, wordt de Dorpsstraat aangepakt. Alle werkzaamheden moeten in het voorjaar van 2019 klaar zijn.