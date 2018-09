Wint Glennis Grace America's Got Talent?

Donderdagochtend weten we het: is zangeres Glennis Grace erin geslaagd om de talentenjacht America's Got Talent te winnen? Dinsdag stond ze in de eerste finale en zong ze de sterren van de hemel. "Maar Amerikanen blijven een apart volkje", weet Amerika-deskundige Wouter Jongstra. "Ze zijn heel vatbaar voor emotie."