Gorredijksters doen mee aan Postcode Loterij Miljoenenjacht

Spanning

Beide vrouwen zijn nu al zenuwachtig voor vrijdag. Als medewerkers van Rinsma Fashion spookt hen natuurlijk maar één belangrijke vraag door het hoofd: wat voor kleding moeten ze aan? Over de vraag wat ze gaan doen als ze ineens bij de desk van Linda de Mol staan, hebben beide vrouwen ook al nagedacht.

Tineke: "Mijn man speelt mee als wij worden uitgekozen. We hebben al afspraken gemaakt over het bedrag en wanneer hij op de knop moet drukken. We moeten geen huwelijkscrisis krijgen door dit programma."

Gretha: "Ik blijf nuchter. Als ik iets leuks win, dan win ik iets leuks. Je gaat er met niets heen, dus alles is winst. Maar ik wil niet alles vergokken om voor het hoogst haalbare te gaan."