Museum Heerenveen opent 'Richting 100 jaar Abe Lenstra'

De bezoeker moet enkele trappen op om bij de tentoonstelling te komen die zich op de zolder van het museum bevindt. Wat er momenteel te zien is, is het eerste deel van acht tentoonstellingen over Lenstra. Aan de ene muur hangen kalendervellen uit de scheurkalender. Aan de andere kant bevinden zich vitrines met foto's en boekjes, maar ook met schoenen, schaatsten en het werk van Jopie Huisman.

Directeur en conservator van Museum Heerenveen, Linda Palil-Trip, is blij met de tentoonstelling. Zelf vindt ze de foto van Abe Lenstra die aan het vissen is erg mooi. "Abe Lenstra was een alleskunner. Hij was niet alleen een groot voetballer, maar hij kon ook schaatsen, dammen, biljarten en hij kon ook verdienstelijk vissen. Op de kalender is het 23 en 24 februari, in het weekend, en als we naar de overkant kijken in de vitrine, is daar de originele foto te zien", vertelt Palil-Trip.