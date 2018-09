Vertelplaat moet meertaligheid stimuleren

Met de vertelplaat wil de provincie meertaligheid stimuleren en de ontlezing tegengaan. Toch vindt gedeputeerde Poepjes dat we daar niet al te krampachtig over moeten doen. "We moeten niet zo triest doen over ontlezing. Wanneer je de iPhone even weg legt, betrek je kinderen als kleine muisjes weer bij de klassieke verhalen.."

Op de vertelplaat is naast het Hollands en het Fries ook aandacht voor buitenlandse talen, gebarentaal en braille. Al die kennis betaalt zich in de toekomst uit. Wie zich in het buitenland goed kan redden, zal daar later voordelen van hebben, verwacht Poepjes. "Dit is heel goed voor ons economische positie."