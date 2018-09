Zeedijken zijn sterker dan gedacht

Het asfalt op onze zeedijken is veel taaier dan Wetterskip Fryslân dacht. Vorig jaar zijn stukken asfalt uit de dijk bij Lauwersoog gezaagd. De stukken zijn naar het laboratorium van Deltares in Delft gebracht. Daar is er van alles op losgelaten, met name heel veel water. Het blijkt dat het asfalt sterker is als eerder geschat. Dat heeft gevolgen voor de beoordeling van zeedijken in heel Nederland. Dijken worden hierdoor minder snel afgekeurd en dat kan miljoenen euro's opleveren, omdat het onderhoud uitgesteld kan worden.