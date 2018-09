Nationaal Grafiekplatform VOG viert jubileum in Leeuwarden

Naast het jubileumproject worden er werken van 60 grafische kunstenaars tentoongesteld van bijvoorbeeld Cecile Bank, Hilda Boer, Herman Deenen en Carole Witteveen. Het thema is Schemerzone en Luchtkastelen in dialoog met Escher. De expositie is van 14 september tot en met 30 september in winkelcentrum Zaailand op de eerste verdieping.