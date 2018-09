Bij Bolsward heeft woensdagochtend een kilometerslange file voor de brug in de A7 gestaan. Verkeer dat van Sneek naar de Afsluitdijk wilde, kon niet verder rijden. Er was een storing met de slagbomen. Rijkswaterstaat stelde een omleidingsroute in, omdat de opgeroepen monteur een half uur nodig had om de storing op te lossen. Wat er precies misging wordt nog onderzocht.