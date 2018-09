We zullen anders met onze aarde om moeten gaan

We moeten anders met onze aarde omgaan, want zo komt het niet goed. Dat is de boodschap van de Soil Food Week in Fryslân. Er zijn in oktober verschillende activiteiten die mensen wijzen op het belang van de aarde. Volgens de organisatie wordt het tijd om in te zien dat we de aarde voor de toekomst moeten koesteren. Het is de basis van ons voedsel. Chemische bestrijdingsmiddelen horen daar niet bij.