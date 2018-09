Meer kraanvogelpaartjes in Fryslân

Ongeveer 25 of 26 paartjes hebben inderdaad eieren gelegd, twaalf daarvan kregen kuikens. Van de twintig kuikens zijn er uiteindelijk zeven uitgevlogen. Wanneer je dat aantal vergelijkt met het aantal broedparen, dan is dat volgens de Vogelbescherming een teleurstellend aantal. Door de droogte was er niet veel voedsel voor de vogels en waren de nest- en slaapplaatsen gemakkelijk bereikbaar voor roofdieren.