Accolade wil sloop in Drachten doorzetten: "Er komen betere huizen voor terug"

De bewoners hadden verwacht dat er plannen van de woningen gepresenteerd zouden worden, maar Accolade is nog bezig die te maken. Het doel is wel om dezelfde soort woningen te bouwen, maar groter, beter geïsoleerd en met twee slaapkamers in de bovenste etage.

Niet veel vertrouwen

De bewoners hebben niet veel vertrouwen in Accolade. Wat er ook uit de stemming komt, Accolade sloopt de woningen toch wel, zeggen ze. Een van de medewerkers van Accolade gaf aan, dat als de bewoners tegen de renovatie stemmen, er de komende jaren niet zal worden gedaan worden aan groot onderhoud. Later wordt opnieuw bekeken wat Accolade met de woningen zal doen.

De medewerkers van Accolade gaven ook duidelijk aan dat nieuwbouw voor iedereen beter is, omdat de huurders er veel beter geïsoleerde woningen voor terug krijgen.