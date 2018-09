Kritiek van Crone, werkgevers en boeren op troonrede

Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden is niet tevreden. Leeuwarden heeft oplopende tekorten vanwege het sociaal domein. "We hebben veel extra taken gekregen: jeugdzorg, ouderenzorg, werkloosheid. Daar krijgen we niet voldoende geld voor." De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat het Rijk gemeenten, die door het sociaal domein geldpijn hebben, tegemoet moet komen.