Nog geen structurele oplossing voor culturele broedplaatsen

Wethouder Sjoerd Feitsma zegt dat de gemeente er eigenlijk hetzelfde over denkt als de culturele wereld: "We zien dat er veel creativiteit in de stad en in Fryslân is en dat dat nu moeilijk een plek kan vinden. Dat heeft twee belangrijke redenen: er gebeurt veel meer dan vijf, zes jaar geleden. Dat is positief, maar het betekent ook dat er meer behoefte is aan ruimte. Het tweede is dat die ruimte juist minder is geworden. Dat komt omdat de economie het goed doet: er staan minder winkels en scholen leeg."

Het probleem is dus dat er geen plek is waar 'makkers' terecht kunnen. "Een plaats waar mensen komen voor lage kosten en waar van alles kan ontstaan", zegt Feitsma. "In feite wat de Blokhuispoort in 2013 was, maar dan op kleinere schaal."