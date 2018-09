Van der Molen en Huitema positief, Diks kritisch

Van der Molen was ook blij met de woorden van de koning voor de boeren: "Dat is een erkenning dat niet elke agrariër het makkelijk heeft. In dit land krijgen onze boeren veel te verduren, maar dat is heel vaak onterecht. Zij werken zich uit de naad, dus mooi dat de koning daar een compliment voor maakt."

Fonds voor jonge boeren

In het regeerakkoord stond al het plan dat er een fonds komt voor jonge boeren, die het bedrijf van hun ouders over willen nemen. "Financieel is dat heel lastig", zei Van der Molen. "Met dit fonds, waar een groot bedrag in komt, kunnen jonge boeren een start maken. Dat is voor onze provincie heel belangrijk."

Die woorden onderstreepte VVD-Europarlementariër Jan Huitema uit Makkinga: "De gemiddelde leeftijd in de landbouwsector is hoog. Niet alleen financieel, maar ook betreft regelgeving is het belangrijk dat dit probleem onder de aandacht komt, zodat een jonge boer daadwerkelijk het bedrijf over kan nemen."