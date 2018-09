Reuzen kosten half miljoen meer

De gemeente Leeuwarden moet een half miljoen euro extra bijleggen voor het Reuzenproject van Royal de Luxe in het kader van Leeuwarden Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad. Voor de veiligheidsmaatregelen en aanpassingen aan wegen in de stad was extra geld nodig: een kleine 5 ton. Daarnaast zijn er ook tegenvallende sponsorinkomsten. Daarmee komt het totale tekort op bijna een miljoen euro.