Provincie blij met miljoenennota: "Dit biedt kansen voor Friesland"

Provincie Fryslân is blij met de miljoenennota, die dinsdag werd gepresenteerd in Den Haag. Volgens gedeputeerde Klaas Kielstra biedt het kansen voor Friesland om te profiteren van de bloeiende economie. Het kabinet trekt geld uit voor het verbinden van landbouw en natuur, infrastructuur, cultuur en de energietransitie. Ook een leefbaar en vitaal platteland staan op de agenda in Den Haag. Kielstra is positief: "Een positief geluid uit Den Haag. Ook voor het platteland. Dat is wel eens anders geweest. Dit biedt kansen voor onze provincie."