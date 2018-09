Grootschalige internetoplichting door Heerenveense

Mensen probeerden boeken en speelgoed bij haar te kopen via Marktplaats. Bij de advertenties op die website gebruikte de vrouw valse namen en niet haar eigen telefoonnummer. Alleen het rekeningnummer was echt. De 46 mensen die geld overmaakten, kregen daar niets voor terug.

Later begon ze met het oplichten van webwinkels met babyartikelen. Ze bestelde goederen en gaf adressen van leegstaande woningen door. Later veranderde ze dat in een afhaallocatie van de supermarkt.

Spijt

De vrouw kon niet bij de rechtszaak aanwezig zijn, maar schreef in een brief dat ze spijt heeft. Ze had het oplichten van haar man geleerd. Ze hadden financiële problemen. De man was eerder al veroordeeld tot vijftien maanden celstraf, waarvan vijf voorwaardelijk.

Justitie wil dat de vrouw, naast het uitzitten van de celstraf, duizenden euro's aan schadevergoeding betaalt aan de gedupeerden en 6.000 euro illegale winst aan de staat.