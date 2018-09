Bewoners in actie tegen sloopplannen Accolade

Jetty de Haan is één van de bewoners die tegen de sloopplannen is. "Wij hebben al ons spaargeld in het huis gestoken", vertelt ze. Zo werden bijvoorbeeld de slaapkamers, de badkamer, de woonkamer en de tuin opgeknapt. De tuin lijkt in de nieuwbouwplannen een stuk kleiner te worden en daarnaast kan de auto niet meer op het erf geparkeerd worden.

Jetty ziet niets in de nieuwbouwplannen. "Wij willen graag dat de huizen gerenoveerd worden. Als Accolade dat elk jaar had gedaan, dan was dit nooit gebeurd. Maar vijftien jaar lang is er nooit wat gedaan. Ze hebben geen kwast verf gebruikt. Het lijkt nergens op! Met de sloop gaat er een prachtig oud stukje Drachten verloren."