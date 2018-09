Plan voor graspaden begraafplaats Lemmer valt niet in goede aarde

Een gewone bezuiniging of een mooi gebaar? Dat is de vraag bij het plan van de gemeente De Fryske Marren voor de Nieuwe Begraafplaats in Lemmer. De gemeente wil dat alle grindpaden verdwijnen, zodat er overal gras komt. Door de begraafplaats om te vormen, wordt het in oude luister hersteld. Maar Wietze de Haan van de plaatselijke PvdA heeft daar z'n twijfels over. "Volgens mij is omvormen een ander woord voor bezuinigen."