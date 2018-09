Agenten hebben maandagavond een 30-jarige man aangehouden omdat hij in het openbaar aan zelfbevrediging deed. De politie kreeg om elf uur een melding van getuigen die de man hadden gezien in de Wijde Steeg vlakbij de Voorstreek.

Toen de agenten even later aankwamen in de straat, konden ze hem op heterdaad betrappen. De man is meegenomen naar het politiebureau.