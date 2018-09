Nieuw Museumhuis in Leeuwarden zoekt vrijwilligers

Altijd al vrijwilliger willen worden in een museum waar bezoekers overal aan mogen zitten? Museumhuis Van Eysinga in Leeuwarden zoekt gastheren en -dames die de bezoekers welkom heten. In november opent het Museumhuis haar deuren. Vereniging Hendrick de Keyser is eigenaar van het museum en zoekt enthousiaste vrijwilligers.