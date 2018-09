Tommy Speel nieuw bestuurslid technische zaken UNIS Flyers

De 47-jarige Speel zal verder bouwen aan het fundament van de UNIS Flyers, dat vanaf 2012 is gelegd door Marcel Nijland, zijn broer Gert Nijland en Jan Janssen. Dat trio is nu vertrokken. Tommy Speel heeft lange tijd nog contact gehad met de Flyers, omdat zijn zoon in de jeugdopleiding zat. Toen bekend werd dat Marcel Nijland wilde ophouden, is Speel benaderd.

De selectie voor het nieuwe seizoen is rond. Volgens Tommy Speel staat de organisatie goed. Binnenkort zal de nieuwe technische man met alle mensen binnen de club praten over de verdere aanpak.