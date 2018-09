Zorgen over culturele broedplaatsen in Leeuwarden

Gemeente

Wethouder van Cultuur, Sjoerd Feitsma, herkent het probleem. Door de aantrekkende economie staan er minder plekken leeg. Bovendien gebeurt er veel meer op cultureel gebied dan voorgaande jaren. Hierdoor ontstaat krapte. "De gemeente kan niet zomaar gebouwen tevoorschijn toveren." Ook wil de gemeente er niet te veel geld in steken. "Het geld moet naar de culturele sector zelf en niet naar stenen."

Er wordt woensdag door de gemeente gesproken over de toekomst van culturele broedplaatsen. Koen Haringa heeft hier niet veel vertrouwen in. Hij is initiatiefnemer van de tijdelijke culturele broedplaats de Biergarten. "De gemeente zou het niet zelf moeten willen organiseren, maar juist ruimte moeten geven. Een gebouw dat de komende jaren leeg staat ter beschikking stellen. We weten dat het werkt. Kijk maar naar de Blokhuispoort."

"Nu of nooit"

Haringa drukt de gemeente op het hart om dit goed aan te pakken. "Dit is wel hét momentum om actie te ondernemen, ik hoop dat de gemeente dit inziet. Dat Leeuwarden en omgeving een plek wordt voor creatievelingen om zich blijvend te vestigingen na dit culturele hoofdstadjaar. Een schrijnend voorbeeld is wat er nu met de festivals aan de gang is, die aan het kijken zijn naar andere locaties."