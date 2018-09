Een motorrijder is dinsdagmorgen gewond geraakt nadat hij frontaal in botsing kwam met een auto op de Haarsterweg tussen Marum en Frieschepalen. Door de klap werd de motor volledig dubbelgevouwen. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.