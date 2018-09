Noordelijke start Prinsjesdag in Escher Paleis

Prinsjesdag staat voor het grootste deel in het teken van de troonrede en de miljoenennota. Toch is het voor veel politici ook een dag om te lobbyen. Dat geldt ook voor de politieke delegatie uit het noorden van Nederland. De dag begint in het Escher Paleis, waar de commissaris van de Koning Arno Brok een welkomstwoord houdt. Bij de bijeenkomst zijn de noordelijke Staten- en Tweede Kamerleden.