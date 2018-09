Bij een ongeluk aan het Bouweslân in Goutum is dinsdagochtend één persoon gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde bij werkzaamheden aan een nieuwbouwwoning. Het slachtoffer is van grote hoogte naar beneden gevallen nadat de steiger die er op stond het begaf.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn opgeroepen. Volgens getuigen is het slachtoffer na stabilisatie met spoed door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.