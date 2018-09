Strijd om rechten voor extra parkeerplekken in Harlingen

De gemeente verleende de vergunning voor parkeerplaats P3 aan scheepvaartbedrijf Nesta Shipping, dat de afgelopen vier jaar die vergunning ook al had. BDS is het daar niet mee eens.

BDS runt voor de gemeente al jaren een parkeerterrein voor de bruine vloot. Volgens directeur André Borsch heeft de gemeente zelf het initiatief genomen om met BDS te praten over een extra parkeerterrein, omdat het parkeerterrein voor de bruine vloot te klein is op zulke dagen.

Terwijl de gesprekken nog liepen, gaf de gemeente zonder overleg en zonder uitleg de vergunning voor P3 toch aan Nesta. BDS-directeur Borsch snapt daar niets van. Hij vraagt de gemeente om ook BDS een vergunning te geven, of in ieder geval excuses aan te bieden.

De bezwaarcommissie komt over vier weken met een advies voor het college van B en W. Het verhaal over P3 is het zoveelste hoofdstuk in de parkeersoap van Harlingen. Ook over de hoofdparkeerplaats P1 en de eerste extra parkeerplaats P2 is al jaren strijd. De gemeente Harlingen wilde maandag niet op de zaak reageren.