Klaas Kielstra voorgedragen als lijsttrekker VVD

De leden van de VVD moeten de kandidatuur van Kielstra nog wel goedkeuren. In theorie kunnen anderen zich ook nog aanmelden als tegenkandidaat.

Het zou niet voor het eerst zijn dat Kielstra lijsttrekker is voor zijn partij. Bij de laatste provinciale verkiezingen, in 2015, was hij dat ook. Toen haalde de VVD 5 zetels. In Provinciale Staten zit de VVD in een coalitie met CDA, SP en FNP. Kielstra is gedeputeerde en heeft onder andere ruimtelijke omgeving, wonen, toerisme en grondbeleid in zijn portefeuille.