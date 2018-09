Offenwier wil af van autodrukte en vraagt Veilig Verkeer Nederland om hulp

Offenwier roept de hulp in van Veilig Verkeer Nederland om iets te doen aan het groeiende aantal auto's dat door het dorp komt. Al jaren klagen de dorpsbewoners over overlast door het verkeer. Vooral de laatste twee jaar is er veel drukte bijgekomen, doordat er meer toeristen naar het Sneekermeer gaan. Daarnaast zijn er veel mensen die het dorp gebruiken als sluiproute de stad uit.