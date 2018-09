Romke de Jong (D66): "De provincie moet taken overdragen aan de gemeenten"

Het gaat een van de speerpunten worden voor de komende provinciale verkiezingen. "Echte democratie vindt plaats op gemeentelijk niveau", zegt De Jong. "Je moet dus heel goed kijken naar de rol van de provincie van nu en in de toekomst."

Daar wil De Jong zo snel mogelijk mee beginnen: "Het begint met het luisteren naar de gemeenten: waar is behoefte aan en waar kan de provincie mee helpen?"

Openbaar vervoer

Verder wil de partij inzetten op beter openbaar vervoer en op circulaire economie. Dat er goed openbaar vervoer is, is volgens De Jong bijvoorbeeld ook belangrijk voor het onderwijs: "Het is belangrijk om de jongeren hier te houden. Dat betekent: goede stageplaatsen, ook op kennisniveau. En daar is vervoer onderdeel van. Het moet ervoor zorgen dat onze jongeren hier goed kunnen leren, maar ook een baan kunnen vinden. Er is hier niet veel, daarom kiezen we voor mobiliteit en goed openbaar vervoer."

D66 heeft nu twee zetels in Provinciale Staten. De partij behaalde bij de laatste verkiezingen drie zetels, maar Sietze Schukking stapte uit de fractie. "Dat is een keuze geweest van de heer Schukking. Het is zeer jammer, want het verkleint onze slagkracht als partij. Dat hopen we bij de volgende verkiezingen weer goed te maken."

Vertrouwen in Pechtold

De Jong zegt dat hij nog altijd vertrouwen heeft in de politiek leider van D66, Alexander Pechtold: "Ik vind dat Pechtold een fantastische staat van dienst heeft bij onze partij en zeer veel heeft bereikt." De Jong gaf wel toe dat het voor zijn partij een zware campagne wordt voor de volgende Statenverkiezingen, volgend jaar maart. D66 verliest in rap tempo de steun van haar kiezers, blijkt uit verschillende peilingen.