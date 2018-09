Provincie zoekt digitale wildspotters

Niet iedereen is even enthousiast over de nieuwe manier van wild spotten. "Als u wild wilt zien, moet u het veld ook kunnen ruiken", vindt jager Siebren Siebenga. "Als jager zijn wij vaak in het veld en kennen wij de dieren. Veel mensen beleven dat niet. Het is wel een goede manier om mensen kennis te laten maken met de natuur. Maar beter nog is het dat ze echt het veld in gaan."

Het aantal dieren dat wordt geteld is een afspiegeling van de kwaliteit van het milieu. Daarom is het belangrijk dat het wild wordt geteld.