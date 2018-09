FNP Achtkarspelen maakt zich zorgen over toekomst collectieve zorgverzekering

Minister Bruno Bruins van Medische zorg wil voor 2020 een eind maken aan die regelingen. Verschillende zorgverzekeraars hebben al gezegd dat ze met ingang van januari volgend jaar willen stoppen.

De FNP in Achtkarspelen wil weten of dat ook gevolgen heeft voor de collectieve zorgverzekering, die de gemeente Achtkarspelen heeft afgesloten voor mensen met een kleine portemonnee. En als dat zo is, dan wil de FNP weten of de gemeente ook plannen heeft voor aangepaste regelingen, zoals een eigen gemeentelijke regeling.