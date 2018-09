VIDEO: Boer Jan en boer Jochum over Boer zoekt Vrouw-boer Remco

In de aflevering van zondagavond van het programma Boer zoekt Vrouw was te zien hoeveel brieven iedere kandidaat had gekregen. Van maar liefst 47 vrouwen had boer Remco een liefdesbrief geschreven. Niets leek de romantiek in de weg te staan, maar toen kwam presentatrice Yvon Jaspers met de mededeling dat boer Remco vals had gespeeld.

"Doordat Remco al met meerdere dames contact bleek te hebben, die dat niet van elkaar wisten, en hen ook heeft gevraagd te schrijven, heeft hij in onze optiek niet fair gehandeld."

Daarom hebben de makers van het programma besloten om boer Remco niet langer te volgen. Remco was maandag de hele dag niet te bereiken. Op de website van het programma heeft hij zijn excuses aangeboden: "Ik had dit natuurlijk nooit moeten doen. Ik had eerlijker moeten zijn tegen de vrouwen en tegen Boer zoekt Vrouw."