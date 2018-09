Eerste compleet elektrische betonmixer is Fries

Doel van Wierda is om in Hannover eerst te laten zien dat het mogelijk is om een volledig elektrische betonmixer te bouwen. Het hangt daarna van de markt af of ze hem ook echt in productie nemen. Volgens Jan-Johan Kamstra van het bedrijf is het een belangrijke eerste stap, maar willen ze eigenlijk nog veel verder gaan.

"De bouw is een lastige bedrijfssector om elektrisch te maken. Een paar jaar geleden hebben we ook al elektrische graafmachines ontwikkeld, maar in de aanschaf zijn die nog vrij duur. De bouwbedrijven hebben op dit moment nog niet genoeg geld om zo'n investering te doen, zelfs al is de terugverdientijd relatief kort."