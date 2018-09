Conflict tussen directie en hoofdredactie van Omrop Fryslân

Volgens directeur Hiddema is er sprake van een onherstelbaar verstoorde werkrelatie. Het personeel van Omrop Fryslân is maandagmiddag op de hoogte gebracht door de directie.

Bakker is sinds april 2015 in dienst van Omrop Fryslân. Omdat de zaak onder de rechter is, wil Hiddema verder niet op de details ingaan.